Мбаппе высказался об африканском происхождении некоторых игроков сборной Франции
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что его не волнуют разговоры об африканском происхождении игроков команды.
"Меня не обижают такие разговоры. Если мы выиграем Чемпионат Мира, никто не вспомнит, что в составе было много темнокожих" - цитирует МБаппе Le Monde.
Финальный поединок ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля.
Читайте также: Экс-тренер Хорватии перед финалом ЧМ-2018 акцентировал внимание на африканское происхождение игроков Франции. | http://soccernews.ru
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