Мбаппе высказался об африканском происхождении некоторых игроков сборной Франции

2 Теги франциякилиан мбаппе

Мбаппе высказался об африканском происхождении некоторых игроков сборной Франции

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что его не волнуют разговоры об африканском происхождении игроков команды.

"Меня не обижают такие разговоры. Если мы выиграем Чемпионат Мира, никто не вспомнит, что в составе было много темнокожих" - цитирует МБаппе Le Monde.

Финальный поединок ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля.

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Комментарии
Владислав Малыхин

Интересно, если бы в финале Ч М участвовала его Родина за кого он играл бы?

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ондруш

почему это ты так уверен? Я вот до сих пор помню "руку Бога" от Марадоны в матчах с англичанами в 1986ги в матче со сб. СССР в 1990г

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