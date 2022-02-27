Мбаппе высказался об игре Месси

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мнением об игре одноклубника форварда Лионеля Месси.

"Месси является выдающимся футболистом. Я рад, что он постепенно привыкает к новому клубу. Даже если ты завоевал семь "Золотых мячей", то тебе все равно необходимо время на адаптацию. Месси играет все лучше с каждым матчем. Мне легко играть вместе с ним", - цитирует Мбаппе L’Equipe.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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