Мбаппе высказался об игре Месси
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мнением об игре одноклубника форварда Лионеля Месси.
"Месси является выдающимся футболистом. Я рад, что он постепенно привыкает к новому клубу. Даже если ты завоевал семь "Золотых мячей", то тебе все равно необходимо время на адаптацию. Месси играет все лучше с каждым матчем. Мне легко играть вместе с ним", - цитирует Мбаппе L’Equipe.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Мбаппе отклонил суперпредложение ПСЖ. http://soccernews.ru
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