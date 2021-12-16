Мбаппе высказался об игре с Бензема

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился ощущениями от игры с форвардом "Реала" Каримом Бензема.

"Карим - великий футболист и мы очень уважительно относимся друг к другу. Когда вы играете вместе с другом, гораздо легче установить связь на футбольном поле. У нас одни цели: мы оба хотим сиять и забивать голы. У нас очень хорошие отношения", - сказал француз.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что он перейдет в "Реал" на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл 17 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

Также не пропустите: "Реал" перенес тренировку из-за коронавируса. | http://soccernews.ru