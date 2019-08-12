Мбаппе высказался об отсутствии Неймара в составе ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе порассуждал о вероятном уходе из клуба партнёра по атаке Неймара.

Напомним, что бразилец по этой причине пропустил матч первого тура Лиги 1 против "Нима".

"Без Неймара команда не будет прежней. Но мы будем стараться ради своих болельщиков. Сделаем всё, чтобы выступить лучше, чем в прошлом сезоне", - цитирует Мбаппе Goal.com.

Стоит отметить, что 27-летний Неймар хочет вернуться в "Барселону", но сейчас фаворитом в борьбе за него считается мадридский "Реал".

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