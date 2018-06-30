Мбаппе выводит сборную Франции вперёд в матче с Аргентиной

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Мбаппе выводит сборную Франции вперёд в матче с Аргентиной

Похоже сборные Франции и Аргентины не собираются останавливаться во втором тайме очного матча 1/8 финала ЧМ-2018.

Менее чем за 20 минут, которые прошли после перерыва, команды забили три гола на двоих. Последний из них в активе Килиана Мбаппе, который снова вывел "трёхцветных" вперёд.

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