Мбаппе взял новый номер в честь Роналду

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сменил номер на седьмой в честь португальского форварда Криштиану Роналду, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, португалец с детства является любимым игроком Мбаппе и почти всю карьеру играет с номером семь.

В прошлом сезоне 19-летний Мбаппе провел за ПСЖ 45 матчей и забил 21 мяч. На Чемпионате Мира-2018 Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира.

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