Мбаппе: "Я бежал, чувствуя, что защитник пытается свалить меня"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о своем голе в ворота "Лилля" (3:1).

"Защитник хотел скосить меня. Я бежал, чувствуя, что он пытается свалить меня, но я не испугался и забил" - приводит слова Мбаппе L’Equipe.

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