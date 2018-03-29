Мбаппе: "Я был счастлив победить Россию"

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над сборной России (3:1) в товарищеском матче во вторник.

"Я был счастлив победить Россию. Всегда хорошо забивать голы, но не это самое главное. Я выступал с Усманом Дембеле и Антони Мартиалем, с которыми легко взаимодействовать. Но мы всё равно должны работать над нашими связями. В любом случае это было хороший матч для нас", - сказал он.

В этой игре форвард записал на свой счет два мяча.

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