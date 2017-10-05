Мбаппе: "Я - не спаситель"

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о предстоящем матче отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года своей команды против Болгарии.

" Я - не спаситель. Люди многого ждут от меня - это нормально. Но в субботу на поле у нас выйдут одиннадцать игроков, каждый из которых обладает сильными качествами и каждый из которых может изменить ситуацию на поле ", - цитирует 18-летнего нападающего football.fr.

Напомним, Варан видит Зидана наставником сборной Франции. | soccernews.ru