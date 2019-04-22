Мбаппе: "Я остаюсь в ПСЖ"

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Мбаппе: "Я остаюсь в ПСЖ"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что летом он не собирается переходить в мадридский "Реал".

"Я остаюсь в ПСЖ. Продолжу играть здесь. Хорошо, что "Реал" снова тренирует Зидан. Но я буду следить за его работой просто как поклонник", - цитирует Мбаппе Marca.

Контракт 20-летнего француза с парижским клубом рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне Мбаппе забил 36 голов и сделал 17 ассистов в 40 матчах.

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