Мбаппе: "Я отказал не Гвардиоле, я отказал "Манчестер Сити"

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Мбаппе: "Я отказал не Гвардиоле, я отказал "Манчестер Сити"Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о том, по каким причинам он не стал соглашаться на предложение "Манчестер Сити".

"Когда закончился сезон, моя идея состояла в том, чтобы остаться в "Монако". Других мыслей не было. Когда я встретился с некоторыми тренерами, я сразу дал понять, что мой приоритет - "Монако". Если они выполнят то, что я прошу, я не уйду. После этого произошло что-то, что изменило мою позицию.

Интерес "Манчестер Сити"? Я отказал не Гвардиоле, я отказал клубу. Мы говорили о тактике, о том, как он может использовать меня в команде. Это тренер, который знает, что такое футбол. Он является победителем и передаёт свою страсть. Мне нравятся тренеры, которые говорят о футболе. В этом плане Гвардиола похож на Эмери", - отметил он.

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