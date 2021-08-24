Мбаппе: "Я считаю себя звездой"

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Мбаппе: "Я считаю себя звездой"

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своём звёздном статусе.

"Считаю ли я себя звездой? Да, считаю. Это факт, если твоё лицо узнаваемо по всему миру. Быть звездой - это вопрос статуса, но это не делает меня лучше других. В футболе топ-уровня никто из-за этого не сделает тебе скидку.

Эго и любовь к себе - это не прихоть звезд. Это лишь показывает готовность превзойти себя и показать максимум. Это возможность сказать себе, что ты действительно в чем-то лучший", - цитирует Мбаппе Esquire.com.

22-летний форвард хочет покинуть ПСЖ. СМИ пишут, что одной из главных причин потенциального ухода француза является его желание быть главным лицом клуба.

Кстати, Мбаппе уже выиграл 11 трофеев на клубном уровне и Чемпионат Мира 2018 года в составе сборной.

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