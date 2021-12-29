Мбаппе ярко высказался о гипотетическом переходе в "Тоттенхэм"

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Мбаппе ярко высказался о гипотетическом переходе в "Тоттенхэм"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что он вряд ли когда-либо перейдет в лондонский "Тоттенхэм".

"Уверен, что "Тоттенхэм" добьется хороших результатов под руководством Антонио Конте, который является отличным тренером. Но что касается меня, то я вряд ли когда-нибудь перейду в этот клуб", - приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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