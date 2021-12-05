Мбаппе ярко высказался о несостоявшемся переходе в "Реал"

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Мбаппе ярко высказался о несостоявшемся переходе в "Реал"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мнением о несостоявшемся переходе в мадридский "Реал" прошлым летом.

"Это непростой вопрос. Как бы не сложилось мое будущее, я продолжу играть за топ-клуб. Поначалу я был немного расстроен из-за сорвавшегося перехода в "Реал", но я ведь не остался в клубе 3-го дивизиона", - приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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