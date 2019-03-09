Мбаппе ярко высказался о спонсорских контрактах

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о своём отношении к спонсорским контрактам.

"Я не хочу становиться рекламным щитом. Мне бы хотелось, чтобы моё имя вызывало уважение и не ассоциировалось с чем-либо. У меня нет желания иметь 70 спонсоров", - цитирует 20-летнего футболиста L'Equipe.

Стоит отметить, что сейчас форвард сотрудничает всего с двумя брендами - Nike и Hublot (марка часов).

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 33 матча, забил 29 голов и сделал 15 ассистов.

Не пропустите: Мбаппе провёл 25-й матч в Лиге Чемпионов и стал четвёртым в списке самых молодых игроков, достигших этой отметки. | http://soccernews.ru