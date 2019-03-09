Мбаппе ярко высказался о спонсорских контрактах
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о своём отношении к спонсорским контрактам.
"Я не хочу становиться рекламным щитом. Мне бы хотелось, чтобы моё имя вызывало уважение и не ассоциировалось с чем-либо. У меня нет желания иметь 70 спонсоров", - цитирует 20-летнего футболиста L'Equipe.
Стоит отметить, что сейчас форвард сотрудничает всего с двумя брендами - Nike и Hublot (марка часов).
В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 33 матча, забил 29 голов и сделал 15 ассистов.
Не пропустите: Мбаппе провёл 25-й матч в Лиге Чемпионов и стал четвёртым в списке самых молодых игроков, достигших этой отметки. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|27
|49
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Монпелье
|27
|41
|8
|Ницца
|27
|40
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|27
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19