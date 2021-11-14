Мбаппе ярко высказался о своих целях в ПСЖ и сборной Франции
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих целях.
"Мои цели неизменны - выиграть все. Я играю за две отличные команды. В таких командах нельзя прятаться. Каждый раз цель одна и та же - выигрывать", - приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Напомним, что ПСЖ в настоящее время лидирует в чемпионате Франции, а сборная Франции досрочно завоевала путевку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13