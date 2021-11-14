Мбаппе ярко высказался о своих целях в ПСЖ и сборной Франции

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих целях.

"Мои цели неизменны - выиграть все. Я играю за две отличные команды. В таких командах нельзя прятаться. Каждый раз цель одна и та же - выигрывать", - приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, что ПСЖ в настоящее время лидирует в чемпионате Франции, а сборная Франции досрочно завоевала путевку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.

Не пропустите: Мбаппе высказался о Бензема. | http://soccernews.ru