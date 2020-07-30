Мбаппе ярко высказался об Ибрагимовиче

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о результатах форвард "Милана" Златана Ибрагимовича.

"Смотрю повтор матча "Милана"... Златан, какой же все-таки это игрок! 38 лет", - написал футболист в твиттере.

В последнем матче "россонери" с "Сампдорией" (4:1) футболист забил два гола в ворота соперника.

В текущем сезоне Серии А Ибрагимович в 17 матчах забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

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