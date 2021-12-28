Мбаппе ярко высказался об игре вместе с Месси

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мнением о своем одноклубнике форварде Лионеле Месси.

"Было сложно представить возможность играть вместе с Лео за одну команду. Это честь. Мы счастливы, что он играет за ПСЖ. Играя рядом с таким футболистом нужно идти на уступки. С ним все становится легче, играть с ним одно удовольствие. Я готов на какие-то уступки ради побед", - приводит слова Мбаппе CNN France.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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