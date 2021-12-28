Мбаппе ярко высказался об игре вместе с Месси
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поделился мнением о своем одноклубнике форварде Лионеле Месси.
"Было сложно представить возможность играть вместе с Лео за одну команду. Это честь. Мы счастливы, что он играет за ПСЖ. Играя рядом с таким футболистом нужно идти на уступки. С ним все становится легче, играть с ним одно удовольствие. Я готов на какие-то уступки ради побед", - приводит слова Мбаппе CNN France.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|28
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|Ницца
|28
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|Реймс
|28
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|Лион
|28
|40
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|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13