Мбаппе ярко высказался об Икарди

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Мбаппе ярко высказался об Икарди

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что думает о своем одноклубнике Мауро Икарди, который выступает в команде на правах аренды. Об этом сообщает Gazetta dello Sport.

"Мауро - один из лучших игроков в мире и теперь он играет в нашем клубе. Мы знаем его стиль. Он забивает голы и не думает ни о чем.

Икарди уже много раз доказал, что является важной частью ПСЖ. Надеюсь, он продолжит в том же духе", - сказал Мбаппе.

Напомним, Икарди перешел в ПСЖ из "Интера" этим летом на правах аренды. За это время он забил 17 голов в 21 матче.

А еще: Мбаппе прокомментировал информацию о возможном переходе в "Реал" в конце сезона| http://soccernews.ru
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