Мбаппе ярко высказался об Икарди
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что думает о своем одноклубнике Мауро Икарди, который выступает в команде на правах аренды. Об этом сообщает Gazetta dello Sport.
"Мауро - один из лучших игроков в мире и теперь он играет в нашем клубе. Мы знаем его стиль. Он забивает голы и не думает ни о чем.
Икарди уже много раз доказал, что является важной частью ПСЖ. Надеюсь, он продолжит в том же духе", - сказал Мбаппе.
Напомним, Икарди перешел в ПСЖ из "Интера" этим летом на правах аренды. За это время он забил 17 голов в 21 матче.
А еще: Мбаппе прокомментировал информацию о возможном переходе в "Реал" в конце сезона| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Лилль
|20
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|Монпелье
|20
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|Лион
|20
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|8
|Монако
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|29
|9
|Реймс
|20
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|Анжер
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|29
|11
|Ницца
|20
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|Страсбур
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|Бордо
|20
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|14
|Брест
|20
|25
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|Сент-Этьен
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|25
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|Дижон
|20
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|17
|Метц
|20
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|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
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