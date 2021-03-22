Мбаппе забил 100-й гол в чемпионате раньше, чем Месси, Левандовски, Роналду и Ибрагимович

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Мбаппе забил 100-й гол в чемпионате раньше, чем Месси, Левандовски, Роналду и Ибрагимович

Фото твиттер Лиги чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе достиг отметки в 100 забитых мячей в рамках французской Лиги 1.

Звёздному футболисту покорился данный бомбардирский показатель в возрасте 22 лет и 91 дня.

Как сообщает Gracenote Live, Мбаппе сделал это раньше, чем Лионель Месси, Роберт Левандовски, Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович.

Аргентинец преодолел 100-голевой рубеж в 23 года и 149 дней, поляк - в 24 года и 200 дней, португалец - в 25 лет и 22 дня, швед - в 26 лет и 102 дня.

Не пропустите: Мбаппе установил новый рекорд чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
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