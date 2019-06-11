Мбаппе забил 100-й гол в карьере

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Мбаппе забил 100-й гол в карьере

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе поразил ворота Андорры в матче квалификации Евро-2020.

Как сообщает Opta, этот гол стал для 20-летнего футболиста сотым в карьере.

Перспективный форвард 87 раз отличился на клубном уровне и 13 раз в футболке национальной команды.

Мбаппе дебютировал во взрослом футболе в 2015 году. На его счету 180 сыгранных матчей.

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