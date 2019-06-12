Мбаппе забил первые 100 голов в карьере, чем Роналду и Месси

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Мбаппе забил первые 100 голов в карьере, чем Роналду и Месси

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе забил свои первые 100 голов за карьеру.

Французский форвард достиг данной отметки быстрее, чем форварды "Ювентуса" и "Барселоны" Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Это достижение покорилось Мбаппе в 20 лет и 173 дней. Роналду забил свои первые 100 голов, когда ему было 22 года и 356 дней, Месси - в возрасте 22 лет и 97 дней. 

100 голов Мбаппе распределились следующим образом: ПСЖ - 60, "Монако" - 27, сборная Франции - 13.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Перспективность у него конечно зашкаливает. Там такие высоты, что и представить сложно.Главное что бы не сдулся.

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