Мбаппе забил первые 100 голов в карьере, чем Роналду и Месси
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе забил свои первые 100 голов за карьеру.
Французский форвард достиг данной отметки быстрее, чем форварды "Ювентуса" и "Барселоны" Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Это достижение покорилось Мбаппе в 20 лет и 173 дней. Роналду забил свои первые 100 голов, когда ему было 22 года и 356 дней, Месси - в возрасте 22 лет и 97 дней.
100 голов Мбаппе распределились следующим образом: ПСЖ - 60, "Монако" - 27, сборная Франции - 13.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27