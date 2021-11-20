Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе установил личный рекорд в матче 14-го тура чемпионата Франции против "Нанта".
Звёздный футболист отличился спустя 1 минуту и 41 секунду после стартового свистка. Это самый быстрый гол в его карьере.
В текущем сезоне француз забил 8 мячей и сделал 11 ассистов в 17 играх в составе ПСЖ.
Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2022 года, и он пока отказывается его продлевать.
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|М
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|ПСЖ
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|2
|Марсель
|28
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|Ренн
|28
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|4
|Лилль
|28
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|Реймс
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|Монпелье
|28
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|Монако
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
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|Нант
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|14
|Брест
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|16
|Дижон
|28
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|Ним
|28
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