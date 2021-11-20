Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе установил личный рекорд в матче 14-го тура чемпионата Франции против "Нанта".

Звёздный футболист отличился спустя 1 минуту и 41 секунду после стартового свистка. Это самый быстрый гол в его карьере.

В текущем сезоне француз забил 8 мячей и сделал 11 ассистов в 17 играх в составе ПСЖ.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2022 года, и он пока отказывается его продлевать.

Не пропустите: СМИ узнали о секретном плане президента "Барселоны" заполучить Мбаппе. | http://soccernews.ru