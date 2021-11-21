Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе забил самый быстрый гол в своей профессиональной карьере.

В матче 14-го тура Лиги 1 с "Нантом" (3:1) форвард в самом начале встречи. В этот момет на секундомере были 1 минута и 41 секунда.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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