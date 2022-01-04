Мбаппе забил юбилейный гол в карьере

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Мбаппе забил юбилейный гол в карьере

Фото твиттер "ПСЖ"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе достиг отметки в 200 забитый мячей за профессиональную карьеру.

Благодаря хет-трику в кубковом матче с "Ванном" (4:0) в активе звёздного француза стало 202 гола.

23-летний форвард чаще всего отличался в составе ПСЖ - 151 раз. 27 раз он поражал ворота соперников "Монако", ещё 24 - оппонентов сборной Франции. 

Не пропустите: Мбаппе дал окончательный ответ на предложение "Реала". | http://soccernews.ru
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