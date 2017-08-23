Мбаппе заключил предварительное соглашение с ПСЖ

Форвард "Монако" Килиан Мбаппе уже заключил предварительное соглашение о переходе в ПСЖ, информирует RMC.

По сведениям источника, окружение 18-летнего нападающего выражает полную уверенность в том, что второй по дороговизне трансфер в истории футбола должен быть согласован до закрытия текущего трансферного окна ввиду того, что один из самых перспективных игроков мира уже согласовал с парижанами условия личного контракта сроком на пять лет.

Напомним, ранее стало известно, что ПСЖ может подписать Мбаппе через год. | soccernews.ru