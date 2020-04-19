Мбаппе занял первое место в рейтинге самых быстрых футболистов мира

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе признан самым быстрым футболистом в мире, сообщает Le Figaro.

По сведениям издания, футболист развивал максимальную скорость в 36 километров в час. Вторым стал нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс (35,7 км/ч), третьим - габонский форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг (35,5).

Топ-10 самых быстрых футболистов в мире выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 36 км/ч

2. Иньяки Уильямс ("Атлетик") — 35,7

3. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") — 35,5

4. Карим Беллараби ("Байер") — 35,27

5. Кайл Уокер ("Манчестер Сити") — 35,21

6. Лерой Сане ("Манчестер Сити") — 35,04

7. Мохамед Салах ("Ливерпуль") — 35

8. Кингсли Коман ("Бавария") — 35

9. Альваро Одриосола ("Бавария") — 34,99

10. Начо Фернандес ("Реал") — 34,62

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