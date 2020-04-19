Мбаппе занял первое место в рейтинге самых быстрых футболистов мира
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе признан самым быстрым футболистом в мире, сообщает Le Figaro.
По сведениям издания, футболист развивал максимальную скорость в 36 километров в час. Вторым стал нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс (35,7 км/ч), третьим - габонский форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг (35,5).
Топ-10 самых быстрых футболистов в мире выглядит так:
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 36 км/ч
2. Иньяки Уильямс ("Атлетик") — 35,7
3. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") — 35,5
4. Карим Беллараби ("Байер") — 35,27
5. Кайл Уокер ("Манчестер Сити") — 35,21
6. Лерой Сане ("Манчестер Сити") — 35,04
7. Мохамед Салах ("Ливерпуль") — 35
8. Кингсли Коман ("Бавария") — 35
9. Альваро Одриосола ("Бавария") — 34,99
10. Начо Фернандес ("Реал") — 34,62
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18