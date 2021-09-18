Мбаппе зарабатывает в ПСЖ в 2,5 раза меньше, чем Месси и Неймар

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе значительно уступает в размере зарплаты своим партнерам по атакующему трио.

Как сообщает L’Équipe, Неймар и Лионель Месси зарабатывают в парижском клубе в 2,5 раза больше, чем 22-летний француз.

Оклады бразильца и аргентинца - 30 миллионов евро в год после вычета налогов, а Мбаппе - 12 миллионов.

Напомним, что следующим летом форвард покинет ПСЖ на правах свободного агента, если клуб не убедит его продлить контракт.

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