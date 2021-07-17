Мбаппе ждёт решительных действий от "Реала"

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Будущее нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе остаётся неопределённым, пишет AS.

По сведениям издания, 22-летний футболист мечтает выступать за мадридский "Реал", поэтому через своё окружение требует от королевского клуба решительных действий.

"Сливочные", в свою очередь, не хотят портить отношения с парижанами, которые за счёт своих финансовых возможностей способны устроить разного рода проблемы. К примеру, в 2017 году в ответ на попытки "Барселоны" купить Марко Верратти французский клуб переманил из "блауграны" Неймара.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в июне 2022 года, и он отказывается его продлевать, несмотря на обещанное повышение зарплаты до 37 миллионов евро за сезон.

Деньги для француза не главное, поэтому он готов уйти в "Реал" на оклад в размере 25 миллионов.

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