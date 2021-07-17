Мбаппе ждёт решительных действий от "Реала"
Будущее нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе остаётся неопределённым, пишет AS.
По сведениям издания, 22-летний футболист мечтает выступать за мадридский "Реал", поэтому через своё окружение требует от королевского клуба решительных действий.
"Сливочные", в свою очередь, не хотят портить отношения с парижанами, которые за счёт своих финансовых возможностей способны устроить разного рода проблемы. К примеру, в 2017 году в ответ на попытки "Барселоны" купить Марко Верратти французский клуб переманил из "блауграны" Неймара.
Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в июне 2022 года, и он отказывается его продлевать, несмотря на обещанное повышение зарплаты до 37 миллионов евро за сезон.
Деньги для француза не главное, поэтому он готов уйти в "Реал" на оклад в размере 25 миллионов.
Не пропустите: Мбаппе может покинуть ПСЖ из-за Неймара. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
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|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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