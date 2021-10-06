Мбаппе жертвует на благотворительность все призовые от сборной Франции
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отдает все призовые, полученные в национальной команде, на благотворительность, сообщает Get French Football News.
По информации источника, за четыре года нападающий отдал на благотворительность около 1,5 миллиона евро.
Напомним, что Мбаппе совершил дебют за национальную сборную Франции в марте 2017 года.
В 49 сыгранных матчах он сумел отличиться 17 голами, а в 2018 году стал чемпионом мира.
Также не пропустите: "Фиорентина" запросила огромную сумму за Влаховича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
1
Фанаты жестко раскритиковали Зинченко за фото с Хабибом
-
Мама Мбаппе высказалась о новом контракте игрока с ПСЖ
-
Тедеско может возглавить клуб из Бельгии
-
"Интер" ведет переговоры с Бареллой о новом контракте
-
"Локомотив" заинтересован в защитнике "Челси"
-
"Реал" открыт к продаже Асенсио
-
1
Трансфер Гризманна разрушил экономику "Барселоны"
-
Мбаппе жертвует на благотворительность все призовые от сборной Франции
-
"Фиорентина" запросила огромную сумму за Влаховича
-
"Интер" может устроить распродажу из-за проблем с финансами
-
1
Луис Энрике: "Я разбираюсь в футболе лучше многих"
-
Агент Николича назвал причину ухода тренера из "Локомотива"
-
Директор "Барселоны" сказал, когда они смогут подписывать топ-футболистов
-
"Хетафе" в третий раз назначил одного и того же тренера
-
Директор "Барселоны" рассказал о долге клуба
-
ПСЖ остался недоволен интервью Мбаппе
-
Директор "Барселоны" рассказал о ситуации с "Камп Ноу"
-
Гильерме поблагодарил Николича за совместную работу
-
Бускетс поделился ожиданиями перед матчем против сборной Италии
-
Представитель Миранчука высказался о возможном уходе игрока из "Аталанты"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13