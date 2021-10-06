Мбаппе жертвует на благотворительность все призовые от сборной Франции

Теги франциякилиан мбаппе

Мбаппе жертвует на благотворительность все призовые от сборной ФранцииФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отдает все призовые, полученные в национальной команде, на благотворительность, сообщает Get French Football News.

По информации источника, за четыре года нападающий отдал на благотворительность около 1,5 миллиона евро.

Напомним, что Мбаппе совершил дебют за национальную сборную Франции в марте 2017 года.

В 49 сыгранных матчах он сумел отличиться 17 голами, а в 2018 году стал чемпионом мира.

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