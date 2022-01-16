Мбаппе жестко нагрубил арбитру после желтой карточки в матче с "Брестом"
Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" победил "Брест" (2:0) в матче 21-го тура французской Лиги 1.
На 33-й минуте встречи между нападающим парижан Килианом Мбаппе и хавбеком гостей Юго Маньетти произошел небольшой конфликт.
Футболист ПСЖ, пытаясь помешать сопернику выполнить пас около боковой линии, врезался ему в бок, подтолкнув его. Когда Маньетти пробегал мимо Мбаппе, Килиан схватил его за рукав, вероятно, отреагировав на какие-то слова соперника.
Чтобы данная ситуация не переросла во что-либо более серьезное остальным игрокам пришлось вмешаться.
Главный судья Микаэль Лесаж показал желтую карточку обоим игрокам, чем вызвал недовольство Мбаппе.
"Как можно было дать мне желтую? Как это так? Вали отсюда! Ты и судить-то не умеешь! В этой лиге вечно так... А ты (резервный арбитр – прим. Soccernews) стоял рядом и ничего не видел?", – сказал Мбаппе.
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|Монако
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|Страсбур
|27
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|Бордо
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|Нант
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|Метц
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|Сент-Этьен
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|13