Мбенг, который сбегал из "Ахмата", перешел в "Динамо" Минск
Фото: Твиттер @akhmatgrozny
Форвард "Ахмата" Аблай Мбенг сменил клубную прописку и перешел в минском "Динамо".
Сенегалец отправился в Беларусь на правах аренды. Договор между клубами рассчитан до конца 2021 года, сообщает пресс-служба грозненцев.
Напомним, 1 февраля стало известно, что "Ахмат" направили жалобу в ФИФА на футболиста за то, что тот покинул команду без разрешения руководства и не вернулся обратно.
Мбенг играет в клубе с 2015 года, но сезоне 2020/2021 не провел ни одного матча.
Контракт 28-летнего нападающего с "Ахматом" рассчитан до июня 2022-го.
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