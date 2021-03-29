Мбенг, который сбегал из "Ахмата", перешел в "Динамо" Минск

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Форвард "Ахмата" Аблай Мбенг сменил клубную прописку и перешел в минском "Динамо".

Сенегалец отправился в Беларусь на правах аренды. Договор между клубами рассчитан до конца 2021 года, сообщает пресс-служба грозненцев.

Напомним, 1 февраля стало известно, что "Ахмат" направили жалобу в ФИФА на футболиста за то, что тот покинул команду без разрешения руководства и не вернулся обратно.

Мбенг играет в клубе с 2015 года, но сезоне 2020/2021 не провел ни одного матча.

Контракт 28-летнего нападающего с "Ахматом" рассчитан до июня 2022-го.