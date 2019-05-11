Мбенг помог "Ахмату" обыграть "Крылья Советов" в матче 28-го тура РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Крылья Советов" в матче 28-го тура РПЛ.

В составе победителей дубль оформил Аблайе Мбенг. У хозяев единственный гол забил Тарас Бурлак.

"Ахмат" - "Крылья Советов" - 2:1

Голы: Мбенг, 3 - 1:0, Мбенг, 42 - 2:0, Бурлак, 44 - 2:1.

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл (Роши, 46), Шиманьски (Бериша, 64), Мбенг (Балай, 72).

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин (Зотов, 67), Бурлак, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев (Антон, 76), Шейдаев.

"Ахмат" с 39 баллами занимает 7 место в РПЛ, "Крылья" с 28 очками расположилимь на 13 позиции.

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