Мбенг раскрыл причины своего побега из "Ахмата"

Фото твиттер "Ахмата"

Сенегальский нападающий Аблай Мбенг рассказал, почему он решил сбежать из "Ахмата".

Напомним, что прошлым летом футболист самовольно улетел в Африку и не вернулся оттуда. Грозненский клуб собирался жаловаться на него в ФИФА.

В итоге сторонам удалось найти взаимопонимание, поэтому "Ахмат" отпустил Мбенга в аренду в минское "Динамо".

"Мой контракт с "Ахматом" я подписал на 4 месяца. Сначала я не играл за первую команду, работал со второй. Но я очень нравился тренеру, и он со мной очень много работал индивидуально. Это было очень тяжело. В начале того сезона я много сидел на скамейке запасных, ждал своего шанса. Затем забил в первой же игре против "Ростова". А потом забил ещё три гола. Четыре гола в трёх матчах. Представляете?

Затем я подписал контракт на 4 года. Мне было сложно адаптироваться в России, потому что африканский футбол и российский - это не одно и то же. Плюс в России было холодно. И это было непросто для меня. Непросто было адаптироваться к таким условиям", - заявил Мбенг.

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