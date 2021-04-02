Мбенг раскрыл причины своего побега из "Ахмата"

Теги ахматаблай мбенгдинамо минск

Мбенг раскрыл причины своего побега из "Ахмата"

Фото твиттер "Ахмата"

Сенегальский нападающий Аблай Мбенг рассказал, почему он решил сбежать из "Ахмата".

Напомним, что прошлым летом футболист самовольно улетел в Африку и не вернулся оттуда. Грозненский клуб собирался жаловаться на него в ФИФА.

В итоге сторонам удалось найти взаимопонимание, поэтому "Ахмат" отпустил Мбенга в аренду в минское "Динамо".

"Мой контракт с "Ахматом" я подписал на 4 месяца. Сначала я не играл за первую команду, работал со второй. Но я очень нравился тренеру, и он со мной очень много работал индивидуально. Это было очень тяжело. В начале того сезона я много сидел на скамейке запасных, ждал своего шанса. Затем забил в первой же игре против "Ростова".  А потом забил ещё три гола. Четыре гола в трёх матчах. Представляете?

Затем я подписал контракт на 4 года. Мне было сложно адаптироваться в России, потому что африканский футбол и российский - это не одно и то же. Плюс в России было холодно. И это было непросто для меня. Непросто было адаптироваться к таким условиям", - заявил Мбенг.

Не пропустите: "Ахмат" расстался с бразильским полузащитником. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Шварц привился российской вакциной "Спутник V"

Шварц привился российской вакциной "Спутник V"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов