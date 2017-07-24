Мбокани рассказал, почему он вернулся в киевское "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани прокомментировал свое возвращение в украинский клуб.

"Когда подходишь к тренеру, тебе говорят одно, а потом за спиной Сергей Ребров рассказывал совсем другое. Для меня это было непонятно, поэтому я попросил президента клуба о трансфере.

Я хотел играть. Между нами с Ребровым нет конфликта, но он сделал свой выбор. У меня соглашение с "Динамо", и я знал, что в один день Ребров уйдёт. Это случилось, поэтому я вернулся" - приводят слова Мбокани украинские СМИ.

Напомним, что два прошлых сезона Мбокани провел в Англии, где на правах аренды выступал за "Норвич" и "Халл".

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