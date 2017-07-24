Мбокани рассказал, почему он вернулся в киевское "Динамо"

Теги динамо киевдьемерси мбокани

Мбокани рассказал, почему он вернулся в киевское "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани прокомментировал свое возвращение в украинский клуб.

"Когда подходишь к тренеру, тебе говорят одно, а потом за спиной Сергей Ребров рассказывал совсем другое. Для меня это было непонятно, поэтому я попросил президента клуба о трансфере.

Я хотел играть. Между нами с Ребровым нет конфликта, но он сделал свой выбор. У меня соглашение с "Динамо", и я знал, что в один день Ребров уйдёт. Это случилось, поэтому я вернулся" - приводят слова Мбокани украинские СМИ.

Напомним, что два прошлых сезона Мбокани провел в Англии, где на правах аренды выступал за "Норвич" и "Халл".

Читайте также: Киевское "Динамо" представило новую выездную форму. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 2 6
2 Сталь Каменское 2 6
3 Олимпик Донецк 2 4
4 Шахтер Донецк 2 3
5 Ворскла 2 3
6 Мариуполь 2 2
7 Звезда Кропивницкий 2 2
8 Верес Ровно 2 2
9 Заря Луганск 2 1
10 Карпаты Львов 2 1
11 Александрия 2 1
12 Черноморец Одесса 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов