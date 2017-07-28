Мбокани: "Я не против подписать новое соглашение с киевским "Динамо"
Форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани заявил, что готов продлить соглашение с клубом.
"Я пока не набрал оптимальных кондиций, но с каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Новый тренер верит в меня. Я не против подписать новое соглашение с "Динамо", если предложение будет интересным. В моих услугах также заинтересованы в Турции и даже в Англии" - приводит слова Мбокани dhnet.be.
Действующее соглашение Мбокани с клубом истекает летом 2018 года.
В нынешнем сезоне Мбокани сыграл 4 матча и забил 2 гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|2
|6
|2
|Сталь Каменское
|2
|6
|3
|Олимпик Донецк
|2
|4
|4
|Шахтер Донецк
|2
|3
|5
|Ворскла
|2
|3
|6
|Мариуполь
|2
|2
|7
|Звезда Кропивницкий
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|Верес Ровно
|2
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|2
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|Карпаты Львов
|2
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|11
|Александрия
|2
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|2
|0