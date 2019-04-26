"Мец" вернулся в Лигу 1

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"Мец" вернулся в Лигу 1

Французский футбольный клуб из одноимённого города "Мец" в гостевом матче обыграл "Ред Стар" (2:1) в рамках 35-го тура Лиги 2.

Благодаря это победе "Мец" досрочно прошел в Лигу 1. Так как по регламенту две лучшие команды в Лиге 2 могут продолжить играть в высшем дивизионе страны в следующем сезоне.

"Мец" за три тура до конца сезона на 11 баллов опережает ближайшего преследователя, то есть ниже второй строчки уже точно не опустится. 

Напомним, "Мец" вылетел из Лиги 1 по итогам сезона-2017/2018, заняв 20-е место.

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