Мечта Пеле! Вспоминаем 10 самых эффектных голов со своей половины поля

Как часто команды забивают голы в футболе? В среднем два мяча за игру! А как часто удается забивать мячи со своей половины поля? Значительно, значительно реже! Большинство игроков, которым удавалось отмечаться точными ударами с расстояния более 50 метров, называют такие голы "уникальными". Лишь единицы смогли забить дважды со своей половины поля. Подобные голы очень редки, а еще они удивительно эффектны!

Дэвид Бекхэм

Вероятно, это самый известный гол со своей половины поля в истории футбола. На момент этого точного удара 21-летний Дэвид Бекхэм еще не был суперзвездой мирового масштаба, а только талантливым игроком "Манчестер Юнайтед". Сезон 1996/97 был лишь вторым для Дэвида в составе английского гранда, а имя он себе сделал уже в первом туре: Бекхэм забил ударом с 55 метров в ворота "Уимблдона". Уже позже футболист вспоминал, что именно то взятие ворот стало для него определяющим: "Гол со своей половины поля изменил мою жизнь. Казалось, что мяч летел в воздухе часами, все на стадионе затихли, а потом он опустился в сетке ворот, и трибуны взорвались. Я был на седьмом небе от счастья".

Кстати, этот гол "Уимблдону" – не единственный со своей половины поля в футбольной жизни Дэвида. В американский период карьеры, играя за "Лос-Анджелес Гэлэкси", Бекхэм еще раз забил с 60+ метров. Здесь он точно попал в пустые ворота!

Уэйн Руни

Еще один английский футболист, Уэйн Руни, является вторым самым известным автором голов со своей половины поля. Если Бекхэму подобный гол принес популярность, то в случае с Руни такие точные удары только утвердили его в статусе одного из лучших британских футболистов. Уэйн забивал со своей половины поля дважды. Первый гол он организовал в 2017 году, в составе английского "Эвертона".

Второй – летом 2019 года, играя в американском "ДиСи Юнайтед". Лишь несколько игроков в истории забивали больше одного мяча со своей половины, и Руни один из них.

Хаби Алонсо

Еще один футболист, который дважды отмечался точными ударами с очень далекого расстояния – испанец Хаби Алонсо. Оба гола он забил в составе Ливерпуля, оба - в 2006 году. Но уникальными удары Алонсо делает еще один факт: он забивал со своей половины поля двумя ногами. Первый гол в ворота "Лутона" в Кубке Англии испанец забил левой ногой.

Второй в ворота "Ньюкасла" в чемпионате Англии – правой. И если в первом случае ворота были пустыми, а Хаби нужно было попасть в них, то второе взятие ворот значительно драматичнее: вратарь поскользнулся в нескольких метрах от ворот, а мяч залетел его за спину.

Стеф Галински

И снова английский футбол! На этот раз, правда, не на топ уровне, а в шестом дивизионе местной футбольной системы. В матче "Башфорд Юнайтед" против "Юнайтед оф Манчестер" защитник "Башфорда" Стеф Галинский смог вписать свое имя в историю: он стал вторым игроком, который забивал со своей половины поля головой. Внимания здесь заслуживает не только технический удар Стефа и сила, с которой он направил мяч, но и действия вратаря "Юнайтед оф Манчестер". Вот кто может понять, что он хотел сделать?

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.



Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47