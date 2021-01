Мэддисон сравнил свой забитый мяч с голом Аршавина за "Арсенал" (видео)

В матче 19 тура АПЛ между "Лестером" и "Саутгемптоном", хавбек "лис" Джеймс Мэддисон отметился красивым голом. Полузащитник сравнил его с мячом, забитым Андреем Аршавиным за "Арсенал".



"Вспоминается похожий гол, который Аршавин забил за "Арсенал". Отец говорил мне, что в подобных ситуациях, когда выходишь к воротам под таким острым углом, нужно бить сильно под перекладину. Тогда шансов забить гол будет больше", — цитирует Мэддисона The Guardian.

