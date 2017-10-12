Медель ответил на обвинения жены Браво

Полузащитник сборной Чили Гари Медель ответил на обвинения жены своего партнера по национальной команде Клаудио Браво Карлы Пардо.

"Я никогда не видел пьяным товарища по команде и сам не приходил пьяным на тренировку, я этого не видел. Все, кто находился в сборной, делали свою работу хорошо и прикладывали все усилия для достижения поставленной цели", - цитирует 30-летнего хавбека 90min.com.

Напомним, сборная Чили не попала на Чемпионат Мира из-за своего протеста, поданного два года назад. | soccernews.ru