Медель получил предложения от "Зенита" и ЦСКА

Защитник "Интера" Гари Медель близок к переходу в один из российских клубов.

Как сообщает источник, наставник миланского клуба Лучано Спаллетти не нуждается в услугах 29-летнего чилийца.

Отмечается, что игрок может перейти в "Зенит" или ЦСКА.

Сейчас футболист находится в расположении сборной Чили на Кубке Конфедераций.

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