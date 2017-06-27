Медель получил предложения от "Зенита" и ЦСКА

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Медель получил предложения от "Зенита" и ЦСКАЗащитник "Интера" Гари Медель близок к переходу в один из российских клубов.

Как сообщает источник, наставник миланского клуба Лучано Спаллетти не нуждается в услугах 29-летнего чилийца.

Отмечается, что игрок может перейти в "Зенит" или ЦСКА.

Сейчас футболист находится в расположении сборной Чили на Кубке Конфедераций.

Читайте: Медель может вернуться в "Бока Хуниорс" | http://soccernews.ru

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