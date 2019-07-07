Медель: "Согласен с Месси. Судье стоило бы лучше разобраться"
Полузащитник сборной Чили Гари Медель высказался о ситуации, связанной с его удалением из-за стычки с капитаном Аргентины Лионелем Месси, которого тоже удалили на 37-й минуте. Об этом сообщает Goal.
Напомним, этот матч проходил за третье место Кубка Америки, которое заняла Аргентина, обыграв Чили со счетом 2:1.
"Согласен с Месси. Не думаю, что нам вообще должны были давать карточки. Пара толчков и все. Судье стоило бы лучше разобраться", - сказал Медель.
Ранее Месси также высказался об этой ситуации.
А еще: Сборная Аргентины обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тренер "Лиона" был уволен после обвинений в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам
-
Сёмин стал первым среди тренеров по количеству трофеев, выигранных с российскими командами
-
Большой турнир с 50-ого раза, длиннющие фамилии и французская основа: почему сборная Мадагаскара творит историю на КАН 2019?
-
11 самых громких обменов в истории футбола
-
Месси не вышел на церемонию награждения Аргентины бронзовыми медалями
Лента новостей
-
Лэмпард: "Для "Челси" Хадсон-Одои будет главным игроком"
-
Влашич прибыл в расположение ЦСКА
-
Гилерме: "Сколько уже раз пытались выиграть Суперкубок, и наконец-то получилось!"
-
Стало известно, сколько китайский клуб предлагал Моуринью за работу
-
Гендиректор "Зенита" подвел итог матча за Суперкубок с "Локомотивом"
-
КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси
-
Хавьер Агирре покинул пост главного тренера Египта после вылета команды из Кубка Африки
-
Тренер "Лиона" был уволен после обвинений в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам
-
Медель: "Согласен с Месси. Судье стоило бы лучше разобраться"
-
"Тоттенхэм" готов расстаться с 8 игроками этим летом
-
Сёмин стал первым среди тренеров по количеству трофеев, выигранных с российскими командами
-
Агуэро прокомментировал удаление Месси в матче за третье место в Кубке Америки
-
Большой турнир с 50-ого раза, длиннющие фамилии и французская основа: почему сборная Мадагаскара творит историю на КАН 2019?
-
11 самых громких обменов в истории футбола
-
Месси - о стычке с Меделем: "Я зол, что не смог доиграть"
-
Бузова поздравила Смолова с победой в Суперкубке России
-
4
Месси: "Коррупция не позволяет людям получить наслаждение. Футбол разрушен"
-
Месси не вышел на церемонию награждения Аргентины бронзовыми медалями
-
Главные новости дня: 6 июля
-
1
ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки обыграл сборную Египта