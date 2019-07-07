Медель: "Согласен с Месси. Судье стоило бы лучше разобраться"

Полузащитник сборной Чили Гари Медель высказался о ситуации, связанной с его удалением из-за стычки с капитаном Аргентины Лионелем Месси, которого тоже удалили на 37-й минуте. Об этом сообщает Goal.

Напомним, этот матч проходил за третье место Кубка Америки, которое заняла Аргентина, обыграв Чили со счетом 2:1.

"Согласен с Месси. Не думаю, что нам вообще должны были давать карточки. Пара толчков и все. Судье стоило бы лучше разобраться", - сказал Медель.

Ранее Месси также высказался об этой ситуации.

А еще: Сборная Аргентины обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки| http://soccernews.ru