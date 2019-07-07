Медель: "Согласен с Месси. Судье стоило бы лучше разобраться"

Теги аргентиналионель мессигари медельчили

Медель: "Согласен с Месси. Судье стоило бы лучше разобраться"

Полузащитник сборной Чили Гари Медель высказался о ситуации, связанной с его удалением из-за стычки с капитаном Аргентины Лионелем Месси, которого тоже удалили на 37-й минуте. Об этом сообщает Goal.

Напомним, этот матч проходил за третье место Кубка Америки, которое заняла Аргентина, обыграв Чили со счетом 2:1.

"Согласен с Месси. Не думаю, что нам вообще должны были давать карточки. Пара толчков и все. Судье стоило бы лучше разобраться", - сказал Медель.

Ранее Месси также высказался об этой ситуации.

А еще: Сборная Аргентины обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Хавьер Агирре покинул пост главного тренера Египта после вылета команды из Кубка Африки

Хавьер Агирре покинул пост главного тренера Египта после вылета команды из Кубка Африки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов