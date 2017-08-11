Медель стал игроком "Бешикташа"

"Бешикташ" на своём официальном сайте объявил о договорённости по трансферу полузащитника "Интера" Гари Меделя.

Сумма сделки составит три миллиона евро. 30-летний чилиец в ближайшее время подпишет контракт с турецким клубом.

Медель выступал за "Интер" с 2014 года, сыграл 109 матчей и забил 1 гол.

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