Полузащитник "Интера" Гари Медель заявил о желании вернуться "Бока Хуниорс".

Как сообщает Football Italia, 29-летний чилиец не стал принимать предложения "Тигреса" и "Трабзонспора" ради возвращения в аргентинский клуб.

В составе аргентинского клуба Медель играл 2009 по 2011 год.

На протяжении последних трех сезонов Медель защищал цвета "Интера" и принял участие в 109 матчах.

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