Меделя зовут в МЛС
"Вашингтон Ди Си Юнайтед" проявляет интерес к чилийскому полузащитнику "Интера" Гари Меделю, сообщает The Washington Post.
По сведениям издания, американский клуб намерен приобрести футболиста до 9 августа. В этот день в североамериканской лиге закроется трансферное окно.
Стоит отметить, что переговоры со стороны "Вашингтона" ведет Майкл Уильямсон, который работал в миланском клубе.
30-летний Медель выступает за "Интер" с 2014 года, провел за клуб 109 матчей и забил 1 гол.
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