Медиа Sky Sports составило символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ

Английский телеканал Sky Sports огласил список футболистов, попавших в символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ.

В состав сборной вошли 6 футболистов "Ливерпуля", по 2 игрока из "Лестера" и "Шеффилда" и один из "Манчестер Сити".

Вратарь: Дин Хендерсон - "Шеффилд Юнайтед";

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон все - из "Ливерпуль", Джек О’Коннелл - "Шеффилд Юнайтед";

Полузащитники: Уилфред Ндиди - "Лестер", Джордан Хендерсон - "Ливерпуль", Кевин де Брюйне - "Манчестер Сити";

Нападающие: Садьо Мане, Мохамед Салах - "Ливерпул", Джейми Варди "Лестер".

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