Медиа Sky Sports составило символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ

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Медиа Sky Sports составило символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ

Английский телеканал Sky Sports огласил список футболистов, попавших в символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ.

В состав сборной вошли 6 футболистов "Ливерпуля", по 2 игрока из "Лестера" и "Шеффилда" и один из "Манчестер Сити".

Вратарь: Дин Хендерсон - "Шеффилд Юнайтед";

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон все - из "Ливерпуль", Джек О’Коннелл - "Шеффилд Юнайтед";

Полузащитники: Уилфред Ндиди - "Лестер", Джордан Хендерсон - "Ливерпуль", Кевин де Брюйне - "Манчестер Сити";

Нападающие: Садьо Мане, Мохамед Салах - "Ливерпул", Джейми Варди "Лестер".

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
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