Медицинский штаб "Краснодара" отказался организовывать МРТ Смолову

Теги краснодарфёдор смолов

Медицинский штаб "Краснодара" отказался организовывать МРТ Смолову

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов получил травму в товарищеском матче против ЦСКА (1:1).

По предварительной оценке у футболиста повреждение задней поверхности бедра. Впрочем, более точный диагноз поставить пока нельзя, так как медицинский штаб отказался организовывать МРТ форварду, посчитав, что это невозможно сделать в Австрии. Таким образом в ближайшее время форвард пройдет обследование в Москве либо Мюнхене. 

Ранее сообщалось, что 27-летний Смолов хочет покинуть клуб. Интерес к нему проявляют "Спартак", "Зенит" и "Фенербахче".

Не пропустите: Смолов получил травму. | http://soccernews.ru

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