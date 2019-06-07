Медицинский штаб ПСЖ отправился в Бразилию, чтобы оценить насколько серьезна травма Неймара

Медицинский штаб ПСЖ вылетел в Бразилию, чтобы провести осмотр форварда парижан Неймара и оценить серьезность повреждения.

Напомним, бразилец получил травму голеностопа в товарищеском матче с Катаром. Из-за повреждения он пропустит Кубок Америки.

После осмотра станет известно, понадобится ли футболисту операция, на восстановление которой потребуется до 4 месяцев.

Сегодня, 7 июня стало известно, что на его замену в соборную Бразилии был вызван Виллиан.

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