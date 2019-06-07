Медицинский штаб ПСЖ отправился в Бразилию, чтобы оценить насколько серьезна травма Неймара

Теги неймартравмыбразилияпсж

Медицинский штаб ПСЖ отправился в Бразилию, чтобы оценить насколько серьезна травма Неймара

Медицинский штаб ПСЖ вылетел в Бразилию, чтобы провести осмотр форварда парижан Неймара и оценить серьезность повреждения. 

Напомним, бразилец получил травму голеностопа в товарищеском матче с Катаром. Из-за повреждения он пропустит Кубок Америки.

После осмотра станет известно, понадобится ли футболисту операция, на восстановление которой потребуется до 4 месяцев.

Сегодня, 7 июня стало известно, что на его замену в соборную Бразилии был вызван Виллиан.

Не пропустите: Неймар дал показания по делу об изнасиловании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов"

Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов