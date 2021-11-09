Медицинский штаб сборной Аргентины разрешил Месси сыграть с Уругваем и Бразилией
Фото твиттер КОНМЕБОЛ
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси готов помочь своей команде в обоих ноябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.
По информации Tyc Sports, 34-летний футболист получил разрешение от медицинского штаба "альбиселесте" на участие в играх с Уругваем (13 ноября) и Бразилией (17 ноября).
Напомним, что ранее аргентинский нападающий пропустил два поединка ПСЖ против "РБ Лейпциг" (2:2) и "Бордо" (3:2) из-за травмы.
Сообщается, что с бразильцами Месси может отыграть матч полностью, а с уругвайцами - частично.
Не пропустите: СМИ узнали о попытке ПСЖ с помощью ФИФА сорвать вызов Месси и Паредеса в сборную Аргентины. | http://soccernews.ru
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