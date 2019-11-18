Медицинский штаб "Уфы" оказал первую помощь болельщику во время матча

Одному из болельщиков стало плохо во время товарищеского матча "Уфа" - "Локомотив" (2:0).

Первую помощь болельщику оказал медицинский штаб башкирского клуба. После этого фанат был госпитализирован.

"Во время матча внезапно стало плохо болельщику "Локомотива". В это время мы с Русланом Зиннатовым, нашим массажистом, находились рядом. Оценили состояние человека, у него была острая сосудистая недостаточность, он терял сознание. Мы положили его на землю, оценили состояние гемодинамики, померили давление – оно оказалось низким. После этого мы оказали ему первую помощь: ввели внутривенно укол, и после этого он начал приходить в себя. Вскоре приехала скорая, которую вызвали мы, чтобы они сделали кардиограмму и померили сахар. Его забрали в стационар", - рассказал врач "Уфы" Ильшат Жданов в интервью "Чемпионату".

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